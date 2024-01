Meloni e Von der Leyen a Forlì per la ricostruzione post alluvione. La premier: «1,2 miliardi dal Pnrr». Le proteste nella piazza del vertice – I video

Giorgia Meloni stringe ulteriormente il suo rapporto con Ursula Von Der Leyen con l’appuntamento di oggi a Forlì a circa 230 giorni dall’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. L’appuntamento serve, soprattutto, a parlare del fatto che 1,2 miliardi dai fondi Pnrr saranno destinati alla regione come fondi aggiuntivi. A questa scelta si affianca la riforma dei fondi di coesione, anche qui con l’obiettivo di portare ulteriori finanziamenti sul territorio per la ricostruzione dell’area. Nonostante le promesse, però, almeno una parte dei cittadini di Forlì non sembra convinta. Qui, come a Bologna, dove si è svolto un primo appuntamento tra Giorgia Meloni e il governatore Stefano Bonaccini, le iniziative istituzionali sono state fortemente contestate.

«Queste risorse consentiranno di portare avanti azioni di risanamento ambientali ma anche il ripristino e la riqualificazione, Cioè facciamo ricostruzione ma anche una cosa più importante che è la prevenzione», ha detto Meloni spiegando la destinazione dei fondi Pnrr. E Von Der Leyen: «E’ molto toccante essere di nuovo qui in Emilia Romagna dopo le devastazioni dell’alluvione. Quel che mi ricordo di più è questa enorme massa di fango e l’enorme solidarietà di uomini e donne che si aiutavano l’un con l’altro. La Ue è stata dalla vostra parte, questo è il messaggio, e continueremo ad esserlo. La cooperazione è stata eccezionale, abbiamo dedicato un miliardo e 200 milioni a questa regione. Vogliamo aiutarvi a rimettervi in piedi e ad essere più resilienti. Lo stiamo facendo e lo faremo ancora di più», ha aggiunto Von der Leyen concludendo poi: «Tin bota, l’Europa rimane con voi».

Video delle proteste Piero Merola su Twitter

