Lapsus di Bonaccini: «Ho incontrato Vannacci», ma era Vattani – Il video

La gaffe del presidente della Regione Emilia-Romagna durante la cerimonia di firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione

«Avere il centro meteo europeo nel cuore di questa terra, al servizio dell’Italia e dell’Europa», un centro «che attrae 1.500 ricercatori da tutta Europa nei prossimi anni” e “avere il supercomputer Leonardo ci rende orgogliosi». Queste le parole del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, alla cerimonia di firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione. «Siamo stati in Giappone, a Kobe dove abbiamo incontrato i ricercatori e i dirigenti del secondo supercomputer più potente al mondo che con noi già collaborano e abbiamo incontrato il commissario Vannacci…» ha proseguito il governatore, correggendosi e strappando una risata tra il pubblico. «Ho sbagliato… mi riferivo al Commissario Generale per l’Italia a EXPO Osaka 2025», ovvero Mario Vattani.

