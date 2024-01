Show del ministro Sangiuliano ai giornalisti. Ruba il microfono e chiede: «Lei si sente anticomunista?» – Il video

Guai a chiedere al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano se si senta antifascista o meno. Intercettato da Alanews fuori da Montecitorio replica a uno dei giornalisti presenti: «Se lei avesse un po’ di memoria storica, cosa che non ha, c’è una puntata di Piazza Italia (Piazza Pulita ndr) dove Formigli mi domanda cosa avessi fatto in quel periodo. Io ho risposto che avrei fatto il partigiano con le brigate di Edgardo Sogno no? Le brigate partigiane italiane…. non comuniste». Insiste nei confronti della stampa nel dover inviare per intero l’intervento che sta facendo e cita la risoluzione del Parlamento europeo del 2019 secondo cui il «comunismo è pari al nazismo». Poi prende direttamente il microfono in mano e chiede ad ogni inviato: «Lei si sente anticomunista?». La scenetta del ministro sta diventando virale sui social.

Lo show di Sangiuliano che afferra il microfono e chiede ai giornalisti se si sentono anticomunisti pic.twitter.com/qy6uSyCJhx

— Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 17, 2024

