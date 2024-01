Modena, danneggiarono la tomba di un bambino in diretta Facebook: condannati

Per il 36enne e il 46enne il padre del bimbo avrebbe fornito agli investigatori informazioni in merito ad un assalto a un portavalori

Il Tribunale di Modena ha condannato in primo grado un 36enne e un 46enne ad un anno e tre mesi ciascuno per vilipendio. Nel 2020 danneggiarono la tomba di un bambino di quattro anni morto due anni prima, riprendendo la loro azione in diretta Facebook. I giudici hanno inoltre disposto un risarcimento immediato di 8mila euro al padre del bimbo per lo sfregio subito, destinatario della macabra vendetta. L’uomo, di 39 anni, a detta dei due, avrebbe fornito agli investigatori informazioni in merito ad un assalto a un portavalori che vedeva coinvolti proprio i due imputati. Tuttavia, il padre del bambino, stando a quanto scrive la Gazzetta di Modena, avrebbe respinto le accuse. All’epoca dei fatti, il 39enne fornì agli agenti i video postati sui social dai due modenesi in cui si vede l’azione: lapida divelta, fiori distrutti e uno dei due condannati che urina sopra la tomba del bambino. I filmati, una volta confrontati con le immagini delle telecamere di sorveglianza del cimitero della città emiliana, hanno portato ulteriori conferme dell’accaduto.

