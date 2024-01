Bill Gates a Roma: domani a Palazzo Chigi da Meloni per parlare di intelligenza artificiale, poi l’incontro con Mattarella

Domani, giovedì 18 gennaio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni riceverà a Palazzo Chigi il fondatore di Microsoft Bill Gates. A Roma, il fondatore di Microsoft incontrerà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella giornata di venerdì 19 gennaio. L’obiettivo è fare il punto su uno dei temi principali dell’agenda del G7 italiano: l’intelligenza artificiale. Non è la prima volta che la premier incontra leader e personaggi chiavi per parlare di AI. In occasione del vertice sulla sicurezza dell’intelligenza artificiale a Bletchley Park lo scorso novembre, ma anche durante la recente visita a Roma, Meloni ha affrontato il tema con il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak. Ma non solo: la presidente ha inoltre incontrato altri “guru tech” tra cui il patron di X e Tesla Elon Musk e il fondatore di LinkedIn, Reid Hoffman, uno dei massimi esperti a livello globale di intelligenza artificiale. Alla riunione di domani sarà presente anche Padre Paolo Benanti, neo-eletto presidente della Commissione sull’Intelligenza Artificiale per l’Informazione, nonché membro italiano del Comitato sull’intelligenza artificiale delle Nazioni Unite. Un’occasione per «affrontare l’opportunità e i rischi dell’Intelligenza Artificiale – si apprende – con una particolare attenzione sugli effetti che essa ha sul mondo del lavoro e l’impatto sulle economie, il futuro delle democrazie e i grandi temi etici e la conseguente necessità di governare i cambiamenti futuri evitando di subirli».

