Padre Paolo Benanti a capo della Commissione sull’Intelligenza artificiale: la scelta del governo dopo Giuliano Amato

Sarà padre Paolo Benanti il nuovo presidente della Commissione sull’Intelligenza Artificiale per l’Informazione. Il professore della Pontificia Università Gregoriana, unico italiano membro del Comitato sull’intelligenza artificiale delle Nazioni Unite, prenderà il posto di Giuliano Amato. L’ex premier e presidente della Corte Costituzionale si è dimesso ieri, giovedì 4 gennaio, dopo le critiche di Giorgia Meloni. «In questi mesi di lavoro ho potuto conoscere la sua competenza e il suo equilibrio. Per questo sono onorato che abbia accettato l’incarico. Torniamo al lavoro dopo le feste natalizie con fiducia e con il desiderio di giungere presto ad una prima relazione da presentare al premier Meloni e al collega Butti», lo rende noto il sottosegretario all’Editoria Alberto Barachini.

Chi è

Classe 1973, padre Benanti non è solo docente della Pontificia Università Gregoriana ma anche presbitero, teologo e consigliere di Papa Francesco sui temi dell’intelligenza artificiale e dell’etica applicata alla tecnologia. Dopo essere ordinato sacerdote nel 2009, Benanti consegue un dottorato in teologia morale con una tesi dal titolo The Cyborg. Corpo e corporeità nell’epoca del postumano. Nel 2013 si trasferisce a Washington, dove studia per due anni consecutivi all’Istituto di Etica dell’Università di Georgetown. Nel 2017, viene incluso nella task force Intelligenza Artificiale dell’Agenzia per l’Italia Digitale istituita dal governo Monti e l’anno successivo viene selezionato dal ministero dello Sviluppo economico per elaborare – insieme ad altri esperti – la strategia nazionale sull’intelligenza artificiale e le blockchain. Lo scorso ottobre, padre Benanti è stato nominato tra i 39 membri del New Artificial Intelligence Advisory Board delle Nazioni Unite.

Foto di copertina: ANSA/Alessandro Di Marco | Paolo Benanti durante un convegno sull’intelligenza artificiale nel grattacielo Intesa Sanpaolo, a Torino (13 luglio 2022)

