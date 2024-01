Selvaggia Lucarelli non risponde alle domande su Giovanna Pedretti durante la presentazione di un libro – Il video

Selvaggia Lucarelli si è rifiutata di rispondere alle domande su Giovanna Pedretti durante la presentazione a Milano del libro di Francesca Fialdini e Leonardo Mendolicchio Nella tana del coniglio. Nel filmato pubblicato su Instagram dal Corriere della Sera Lucarelli ha detto che i presenti erano lì per altro, ovvero per il libro, non per parlare della vicenda della titolare della pizzeria Le Vignole. Lucarelli non ha fatto riferimenti alla vicenda durante l’incontro con la stampa e alla fine è andata via senza rispondere alle domande dei giornalisti alla fine della presentazione.

