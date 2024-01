Fedez prova a palleggiare davanti a Ibrahimovic: ma la prova del rapper è un disastro – Il video

È finita male la gara di palleggi tra Fedez e Ibrahimovic a Milanello. Oggi il rapper si trovava insieme al collega Lazza al centro di allenamento del Milan per presentare Boem, il nuovo drink hard seltzer che porta la firma proprio dei due artisti. Un’occasione per lanciare la nuovissima bevanda, ma anche per stringere amicizia con calciatori ed ex calciatori rossoneri, compreso proprio Ibrahimovic. In alcune storie pubblicate su Instagram, si vede Fedez chiedere al campione svedese: «Dammi un numero, quanti palleggi devo fare?». Ibra risponde: «Cinque». Un numero basso, forse alla portata di mano anche di chi non fa il calciatore di professione. La prova di Fedez però è un disastro: dopo il secondo tocco, il rapper perde subito il controllo della palla. «Ho fatto tre palleggi di cui uno con la faccia», scherza Fedez con i suoi follower. Nelle altre storie pubblicate dal rapper su Instagram, si vede il dietro le quinte di un video in cui lui e Lazza giocano con alcuni giocatori del Milan per promuovere Boem. E già che si trova al centro di allenamento, Fedez prova anche dare qualche consiglio alla squadra di Stefano Pioli. «Dai, facciamo gli schemi per la prossima partita. Pick and roll e palla al playmaker», scherza il rapper. A correggerlo in questo caso è Lazza: «Ma guarda che non è mica basket».

