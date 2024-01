Saluto romano, il pg della Cassazione: «È reato solo se provoca disordini»

Il saluto romano è reato? L’annosa questione è riesplosa proprio recentemente, dopo la contestata manifestazione in ricordo della strage di Acca Larenzia. Oggi, 18 gennaio, potrebbe arrivare la risposta definitiva.Sul tema, infatti, il tribunale di Milano ha chiesto e ottenuto di poter sentire il parere delle Sezioni Unite penali della Cassazione, chiamate ad affrontare la questione dopo che la prima sezione penale di Milano ha trasmesso, nel settembre scorso, gli atti. Il caso milanese ruota attorno a una commemorazione organizzata nel 2016 a Milano, da cui è scaturito un processo a carico di otto persone che risposero al grido “presente” con il saluto romano.

Cosa valuta la Cassazione

La questione punta a stabilire l’eventuale violazione in particolare di due norme: la legge Mancino e la legge Scelba. La prima, del 1993, sanziona e condanna frasi, gesti, azioni e slogan aventi per scopo l’incitamento all’odio, l’incitamento alla violenza e la discriminazione. La seconda, introdusse nel 1952 il reato di apologia del fascismo. I nodi da sciogliere dunque erano più di uno: tendere un braccio costituisce un pericolo per la ricostituzione del disciolto partito fascista? E il gesto va condannato anche quando non configura un pericolo concreto ed attuale per la pacifica convivenza? E ancora: chi decide quando queste condizioni sussistono?

La posizione del Pg

Il procuratore generale Pietro Gaeta sta provando a offrire oggi una strada per rispondere alle domande. Sostenendo che innanzitutto “è innegabile la natura discriminatoria del partito fascista”, di cui il saluto è simbolo. In secondo luogo, che il saluto fascista viola la legge Mancino, nel momento in cui realizza un pericolo concreto al bene tutelato dalla norma, ovvero l’ordine pubblico. In altre parole, come ha spiegato il pg nell’aula del Palazzaccio: bisogna distinguere tra le semplici “commemorazioni di quattro nostalgici davanti a qualche tomba” e le manifestazioni incendiarie. Ma il fatto può essere considerato reato a prescindere dalla volontà di ricostituire il partito fascista. Nel pomeriggio le Sezioni unite potrebbero pronunciare la sentenza.

