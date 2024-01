Striscia la notizia, il deputato Emanuele Pozzolo si becca il Tapiro d’oro: «Magari ve lo restituirò, chi lo sa?» – Il video

Ieri al deputato di Fratelli d’Italia sospeso Emanuele Pozzolo è stato revocato il porto d’armi. Una decisione presa dalla prefettura dopo lo sparo di Capodanno nell’ex asilo di Rosazza. Così, mentre l’onorevole si avvale della facoltà di non rispondere in Procura, Striscia la notizia lo raggiunge per consegnarli il Tapiro d’Oro. A beccarlo in un ristorante è Valerio Staffelli che gli regala la celebre statuetta. Il deputato la prende «con gratitudine» e aggiunge «magari ve lo restituirò, chi lo sa?».

Amici stasera non perdetevi a @Striscia il TAPIRO D’ORO consegnato da @VStaffelli al deputato POZZOLO : imperdibile !!!! pic.twitter.com/SwWFpMnRsI

— Ezio Greggio (@EzioGreggio) January 17, 2024

