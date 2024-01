Israele, migliaia in piazza per chiedere le dimissioni di Netanyahu: «Chi distrugge non costruirà» – Il video

Migliaia di persone stanno manifestando stasera a Tel Aviv per chiedere le dimissioni del governo di Benjamin Netanyahu, lo scioglimento della Knesset e l’indizione di nuove elezioni. «Restituisci il mandato. Chi divide non unirà, chi distrugge non costruirà, chi distrugge non creerà», ha scandito dal palco sulla piazza Habima Yonatan Shamriz, fratello di uno dei tre ostaggi uccisi per errore il mese scorso dall’esercito israeliano a Gaza. Un’altra manifestazione, partecipata da famigliari degli ostaggi, si era svolta ieri sera a Caesarea davanti alla casa del primo ministro. Secondo quanto riporta Haaretz, un amico della famiglia avrebbe riferito ai manifestanti che la moglie di Netanyahu, Sara, era estremamente provata, in lacrime.

