Meloni-Erdogan, faccia a faccia di oltre due ore: «Presto un’intesa sui flussi di migranti dalla Libia» – Il video

È durato oltre due ore l’incontro tra la premier Giorgia Meloni e il presidente turco Recep Tayyp Erdogan. Il faccia a faccia tra i due leader ha permesso un confronti sui grandi temi globali, anche alla luce della presidenza italiana al G7. Sul tavolo i conflitti aperti: la guerra a Gaza e l’invasione russa in Ucraina. Stando a fonti informate citate da Ansa, Meloni ha espresso apprezzamento per gli sforzi di mediazione diplomatica di Ankara. Il riferimento è alla riattivazione della Black Sea Grain Initiative per sbloccare l’invio del grano dai porti ucraini dopo lo stop imposto dalla Russia nel luglio scorso in seguito al mancato rinnovo dell’accordo. Durante il bilaterale, Meloni ed Erdogan hanno inoltre affrontato il tema del rafforzamento della cooperazione sulla migrazione. La collaborazione dello scorso anno tra i Paesi avrebbe portato a una riduzione del 56% dei flussi irregolari lungo il corridoio Italia-Turchia. E ora la cooperazione in questo ambito – spiegano le stesse fonti – sarà sempre più stretta anche in relazione alla Libia dove i rispettivi ministeri degli Esteri intendono concludere presto una intesa. Dopo l’incontro tra i due si è svolta la cena a Palazzo Vahdettin, residenza presidenziale a Istanbul.

L’arrivo e il giro al Gran Bazar

Meloni aveva fatto il suo ingresso nel primo pomeriggio alla residenza presidenziale accolta dal “Sultano”, ma prima si era concessa un giro al Gran Bazar, uno dei più antichi del paese. La premier è stata applaudita da vari negozianti e passanti. «Come state, tutto bene?», ha detto a chi l’ha salutata in italiano: «Vivete qua?». «No, in Francia, però veniamo sempre in Italia», le ha risposto un uomo. «E tornate», l’invito rivolto dalla presidente del Consiglio, che durante la visita si è fermata anche da Havuzulu, uno storico ristorante ottomano. Meloni tornerà a Roma nella mattinata di domenica 21 gennaio. I due leader si sono già incontrati al G20 di Bali del novembre 2022, per poi risentirsi in occasione del drammatico terremoto al confine con la Siria. A questi due episodi è seguita una chiamata a maggio 2023 dopo la rielezione di Erdogan. Poi il vertice Nato, a settembre l’assemblea generale dell’Onu e una telefonata a novembre, infine un bilaterale lo scorso mese a Dubai.

