Donetsk, bombe sul mercato: almeno 25 morti. L’ira di Mosca: «Attacco terroristico dell’Ucraina» – Il video

Il raid in un’area commerciale della regione occupata dal 2014 dalle forze filorusse. Nessun commento da Kiev

Almeno 25 persone sono morte e 20 rimaste ferite nel bombardamento di un mercato di Donetsk, nella regione dell’est dell’Ucraina occupata dalla Russia. A denunciare quanto avvenuto è il sindaco filorusso del Comune, Alexey Kulemzin, che attribuisce il «mostruoso bombardamento» all’Ucraina. Il governatore della regione Denis Pushilin aggiunge che esso è stato lanciato nell’ora di maggior afflusso nella zona dei commerci al dettaglio. Tra i feriti ci sarebbero anche due bambini. Foto e video dalla zona colpita verificati da Reuters mostrano corpi senza vita sulla neve e persone in lacrime che piangono i loro cari. L’attacco è stato condannato duramente dalla Russia, che lo definisce «un atto terroristico barbaro delle forze armate ucraine». In una nota, il ministero degli Esteri di Mosca punta il dito ben oltre Kiev. «Il desiderio dell’Occidente di infliggere una sconfitta strategica alla Federazione Russa ha spinto Kiev a passi sempre più sconsiderati», tuona la Russia, promettendo che «i responsabili dell’attacco saranno puniti». Nessun commento sin qui su quanto accaduto dalle autorità ucraine. La città e la regione di Donetsk fanno parte del territorio ucraino preso di fatto da forze filorusse sin dal 2014, e la città dista ora circa 20 chilometri dalla linea del fronte nella guerra russo-ucraina, in corso ormai da quasi due anni.

