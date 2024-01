Maxi incendio a Cavenago, a fuoco Planet Farms, la più grande vertical farm d’Europa – Il video

Maxi incendio a Cavenago, in provincia di Monza e Brianza, alla Planet Farms. L’azienda produce una serie di coltivazioni su serre multipiano, alimentate con luce naturale e artificiale. Un metodo che permette un forte risparmio di acqua e suolo. Non ci sono feriti ma colonna di fumo che si è sollevata a seguito del rogo è visibile da diversi chilometri di distanza, anche dall’autostrada A4, distante meno di un chilometro dall’azienda. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, alcune provenienti da Milano. Il sindaco di Cavenago ha pubblicato un alert sui canali social del Comune invitando gli abitanti a tenere le finestre chiuse. Sul posto attesi anche i tecnici dell’Arpa.

Spaventoso incendio divora il capannone della Planet Farms di Cavenago, la più grande vertical farm d'Europa pic.twitter.com/6TUVZPjjE2

— Local Team (@localteamit) January 22, 2024

La Planet Farm fu fondata nel 2019 da Luca Travaglini e Daniele Benatoff. Non sono ancora chiare le cause del rogo. La tecnica usata dalla società prevede il solo uso di luce, aria e acqua. Le piante crescono in camere prive di agenti esterni, senza pesticidi, erbicidi, antiparassitari.

Leggi anche: