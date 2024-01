Addio mercato tutelato, ma c’è Octopus Energy: storia di chi rende l’energia rinnovabile accessibile a tutti

Addio al mercato tutelato e via a quello libero. Così cambia il mercato energetico italiano e i cittadini, salvo alcune categorie vulnerabili, ora si trovano a dover affrontare questo passaggio con una serie di valutazioni tra le diverse realtà esistenti. È consigliato mettersi in moto fin da subito così da fare una scelta consapevole ed evitare un passaggio automatico a una fornitura ignota. Economici, ambientali, umani: sono diversi i criteri che posso guidare la scelta. Di recente, in Italia è sbarcata una nuova realtà dopo il successo raggiunto nel Regno Unito, dove nel giro di 5 anni è diventato l’operatore con il tasso di crescita più alto. Si chiama Octopus Energy e si presenta simpaticamente con un polipo viola come logo. Niente telemarketing, prezzi equi (per tutti), ottimo rapporto con i clienti e, soprattutto, 100% rinnovabile. Sono questi i pilastri su cui si fonda questa giovane realtà del mondo dell’energia, che ha rapidamente esteso la propria presenza in quasi tutta l’Unione europea, oltre a Giappone e Stati Uniti.

100% rinnovabile, ma senza sovrapprezzi

Sole, acqua e vento. L’elettricità di Octopus Energy proviene da fonti 100% rinnovabili. Si tratta, infatti, di un’azienda che si posiziona tra i maggiori investitori europei in energia rinnovabile con impianti di produzione in ben 10 Paesi. Il tutto, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, senza alcun costo in più per il cliente. Questo perché l’obiettivo primario di Octopus è quello di contribuire a rendere il mercato energetico italiano e globale più sostenibile. A oggi, scegliere un fornitore che utilizza elettricità da fonti rinnovabili, si rivela essere sempre più necessario per favorire la transizione verso un futuro sostenibile con un minor impatto delle emissioni di gas serra. L’utilizzo di energie rinnovabili come il solare, l’eolico o l’idroelettrico, infatti, gioca un ruolo fondamentale a preservare le risorse naturali, limitando la dipendenza dai combustibili fossili.

L’energia rinnovabile accessibile a tutti

È in questa direzione che si muove Octopus Energy, che conta già oltre 7 milioni di utenti nel mondo, e che si pone come grande obiettivo quello di rendere l’energia rinnovabile accessibile a tutti. Per questo hanno un punto fermo sulle tariffe che li differenzia da altre realtà dello stesso settore: rimangono competitive nel tempo e non solo il primo anno, come spesso accade. Questo si inserisce anche in una politica di trasparenza ben definita. Il servizio che sottoscrivi all’inizio non cambia nel tempo: l’azienda assicura di non fare riformulazioni contrattuali a sorpresa. Inoltre, laddove l’utente dovesse riscontrare dubbi sul proprio contratto o difficoltà varie, si trova di fronte a una realtà che – grazie alla tecnologia -riesce ad agire tempestivamente.

La tecnologia a servizio dell’ambiente

Octopus, infatti, utilizza un sistema innovativo: «Kraken». Si tratta una piattaforma tecnologica energetica rivoluzionaria con capacità di apprendimento automatico dove vengono raccolti tutti i dati del cliente, sia bancari che relativi ai consumi. Questo permette di gestire le operazioni dei clienti molto velocemente. E i dati sembrano confermare l’efficacia dell’approccio Octopus, se si considera che a gennaio di quest’anno hanno raggiunto 100mila utenti attivi (e soddisfatti). «Vogliamo essere la scelta più facile e scontata per i consumatori perché solo in questo modo – dice Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy Italia -, possiamo davvero accelerare la transizione ecologica e salvare il pianeta».

