L’AI inizia a fare danni alle presidenziali USA. Nel New Hampshire un Biden fake chiama gli elettori invitandoli a non votare

La notizia la riporta la Nbc, ma è destinata a far discutere. Sia per la tecnologia usata che per la gravità dell’azione intrapresa. La procura del New Hampshire sta indagando su diverse chiamate telefoniche, automatiche, fatte con la voce del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Al telefono ai destinatari viene chiesto di non votare alle primarie presidenziali questo martedì. «Sebbene la voce della telefonata sembri quella del Presidente, questo messaggio sembra essere generato artificialmente», ha dichiarato l’ufficio del procuratore generale in una nota. «Questi messaggi sembrano essere un tentativo illegale di interferire nelle elezioni presidenziali del New Hampshire. Gli elettori devono ignorare completamente il contenuto».

L’audio del falso Biden

Nel messaggio il falso Biden afferma: «È importante che conserviate il vostro voto per le elezioni di novembre». «Il voto di questo martedì – recita la voce – non fa altro che favorire i repubblicani nel loro tentativo di eleggere nuovamente Donald Trump. Il vostro voto farà la differenza a novembre, non questo martedì». A rendere credibile il tutto è l’id, che rimanda a un numero di telefono di Kathy Sullivan, ex presidente del partito democratico del New Hampshire, che sostiene la campagna per Biden alle primarie. Ma anche su questo aspetto c’è una spiegazione.

La Cnn ha fatto analizzare l’audio alla società Nomorobo, esperta nello studio di queste tecnologie. I loro dati di tracciamento, in base ai blocchi anti spam effettuati, suggeriscono un grande volume di chiamate. Non è chiaro chi ci sia dietro. Il CEO di Nomorobo, Aaron Foss, ha dichiarato alla CNN che il 76% delle segnalazioni provengono dal New Hampshire, con il 12% da Boston e il restante 12% in altre aree. Si stima che il numero di queste chiamate fraudolente vari da 5.000 ai 25.000 telefonate fatte. Aaron Jacobs, portavoce di Write-In Biden, ha dichiarato: «Questa è una profonda falsa disinformazione progettata per danneggiare Biden, sopprimere i voti e danneggiare la nostra democrazia».

Lo spoofing sull’Id

Infine ecco la questione Id. La chiamata utilizza lo spoofing, una pratica comune nelle telefonate robotizzate fraudolente, che manipola le informazioni sull’ID del chiamante per visualizzare un numero di telefono falso, oscurando di fatto la vera identità di chi la effettua. Chi ha ricevuto la chiamata visualizzava un numero locale del New Hampshire, che appartiene a Kathy Sullivan, ex presidente del Partito Democratico del New Hampshire e tesoriere del PAC Granite for America. Sullivan però, chiaramente, non c’entra nulla su questa vicenda. Anzi, dopo che il suo numero compariva sui telefoni di diversi cittadini è partita la segnalazione in procura.

