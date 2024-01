Francesco Gabbani, Eiffel 65, Ermal Meta, La Rappresentante di Lista: tutte le indiscrezioni sui duetti a Sanremo 2024

Tra le cinque serate del Festival di Sanremo è sicuramente una delle più amate. Dopo la scorpacciata di ascolti dei brani in gara – 30 quest’anno -, il quarto giorno all’Ariston è quello dedicato alle cover e ai duetti. La 74esima edizione, che si apre martedì 6 febbraio, non fa eccezione, e a pochi giorni dall’inizio si diffondono le indiscrezioni su chi saranno gli artisti ospiti che affiancheranno i big. Quest’anno il regolamento è stato molto generoso e potranno essere proposti brani pubblicati entro il 31 dicembre 2023, praticamente tutta la libreria musicale italiana. Secondo quanto trapela in queste ore, Fiorella Mannoia potrebbe portare con sé sul palco Francesco Gabbani, che a lei si inginocchiò nel 2017 quasi a chiederle scusa per la sua vittoria al Festival. I The Kolors sarebbero in contatto con Umberto Tozzi, mentre Irama vorrebbe duettare con Riccardo Cocciante. Al suo esordio al Festival, Alessandra Amoroso non vuole sbagliare e punterebbe su un sodalizio già collaudato, quello con Boomdabash. Emma vuole il rapper ligure Bresh, che sarà anche sul palco galleggiante sulla Costa Smeralda, Maninni ha chiamato Ermal Meta, e Il Tre punta a Fabrizio Moro. Se venissero confermati, promettono scintille anche gli accoppiamenti Annalisa con La Rappresentante di Lista e Loredana Bertè con Venerus. BigMama, dopo il duetto con Elodie, vuole invece esibirsi con tre giovani artiste. Vanno sul sicuro con affinità dialettali e linguiste Geolier, con i napoletani Gigi D’Alessio e Luchè, e Gazzelle, con il romano Fulminacci. Chiudono il quadro Fred De Palma, in contatto con gli Eiffel 65, i BNKR44 con Nada e il trio La Sad che sta provando a convincere Donatella Rettore.

Leggi anche: