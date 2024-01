Via all’Election day 8-9 giugno: si vota sabato e domenica – Video

E’ la fissazione dell’election day ai prossimi 8 e 9 giugno, già anticipato da tempo, la parte più “politica” delle decisioni prese dal Consiglio dei ministri di questa mattina. Il decreto legge per l’election day fissa l’appuntamento in un fine settimana come raramente accaduto in Italia finora (si vota sabato e domenica e non domenica e lunedì) con possibilità di accorpare amministrative e regionali. C’è, anche, un intervento che riguarda i piccoli comuni visto che tra 5mila e 15mila abitanti si potrà arrivare al terzo mandato, sotto i 5mila si potrà essere eletti più volte senza un limite massimo. «La rimozione del limite al numero dei mandati per i sindaci dei Comuni fino a 5mila abitanti e la possibilità di un terzo mandato consecutivo per i sindaci dei Comuni entro 15 mila abitanti è il coronamento di un’altra storica battaglia della Lega, nell’interesse dei territori e dei cittadini», rivendica il ministro degli Affari sociali, Roberto Calderoli che, però, sceglie di non partecipare alla conferenza stampa affidata invece, su questo punto, al titolare dell’Interno, Matteo Piantedosi.

