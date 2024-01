No! L’uomo in difficoltà con la Tesla nel ghiaccio non è Matteo Salvini

Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini che non riesce a mettere la catene da neve alla sua Tesla e rimane bloccato sul ghiaccio. Una scena doppiamente ironica, visto il ruolo ricoperto dal segretario della Lega e la sua nota avversione per le auto elettriche, nonostante una passione per Elon Musk. Questo quello che sembra mostrare la scena ripresa in un video virale in queste ore sui social. Tuttavia, la persona mostrata mentre non riesce a mettere correttamente le catene alla Tesla non è Matteo Salvini.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

La Tesla ha la trazione posteriore, e quel fenomeno di Salvini mette le catene alle ruote anteriori. Il risultato è tutto da gustare, buon divertimento!

Salvini ha una Tesla?

A prima vista sembra proprio di trovarsi di fronte al ministro, ma uno zoom, rivela delle differenze somatiche non trascurabili. Soprattutto nella forma del naso e nel colore della barba. Ad ogni modo, è stato lo stesso Salvini a smentire che sia lui la persona ritratta nel video, tramite i suoi canali social. Su Instagram e TikTok ha spiegato di non avere una Tesla: «Si inventano pure video-fake pur di attaccare me e la Lega. Tra l’altro, non ho mai avuto o guidato una Tesla Quanta paura facciamo a certa gente??? Avanti tutta, Amici!».

La persona nel video non è Matteo Salvini

Nel video non viene mai inquadrata la targa, ma l’aspetto della carrozzeria è quello di una Tesla Model 3. La vettura è disponibile sia con trazione posteriore che con trazione integrale. Siccome nel video le ruote anteriori rimangono immobili, si può supporre che si tratti del modello con sole due ruote motrici.

Che macchina guida Matteo Salvini?

Salvini dal 2019 ha più volte dichiarato di non possedere automobili. Ciononostante è più volte stato visto alla guida, come riporta anche la Gazzetta dello Sport confermata da numerose immagini. Spesso di una Volkswagen Passat e di una Fiat 500L, forse intestate ad altri o prese a noleggio. Le informazioni su cosa sia parcheggiato nel garage del ministro, però, sono cambiate recentemente, quando, all’Automotive Dealer Day dello scorso 16 maggio, a Verona, il leader del carroccio ha affermato di possedere in famiglia un’auto elettrica, lamentandosi di non riuscire mai a trovare un luogo adatto alla ricarica a Roma.

Conclusioni

Un video mostra un uomo che rimane bloccato su una strada ghiacciata a bordo di una Tesla. L’uomo mette le catene sulle ruote anteriori. Ma qualcuno – pare colui che sta riprendendo la scena – gli urla che la Tesla è a trazione posteriore, e quindi è sulle ruote dietro che dovrebbero essere messe le catene. L’auto, in effetti, non si muove. Tuttavia, nonostante una somiglianza a prima vista, la persona nel video non è Matteo Salvini. Il ministro ha personalmente smentito il suo presunto coinvolgimento nella vicenda.

