Australian Open, Bolelli e Valvassori perdono la finale di doppio contro Bopanna ed Epden

Bolelli non è riuscito a ripetere l’impresa del 2015, quando aveva vinto in Australia in coppia con Fabio Foginini

Niente da fare per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli avversari Rohan Bopanna e Matthew Ebden si dimostrano più forti, come da pronostico. La coppia indo-australiana chiude il match 7-6 (0), 7-5 nella finale doppio maschile degli Australian Open, durata un’ora e quaranta minuti. Bolelli aveva vinto il titolo in Australia nel 2015, in coppia con Fabio Fognini. I due erano stati i primi italiani a riportare un titolo di doppio in un torneo dello slam. Si tratta invece del secondo Grande Slam per il 43enne Bopanna che diventa così il più anziano tennista ad averne mai conquistato uno. Il secondo posto di Bolelli e Valvassori non spegne le speranze di vedere il tetto del mondo tennistico del mondo tinto d’azzurro. A tenerle vive è Jannik Sinner, che domani si giocherà la finale del Grande Slam, contro il russo Daniil Medvedev, dopo aver battuto Novak Djokovic in semifinale.

