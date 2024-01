Il sondaggio interno di Salvini prima delle Europee, le domande ai leghisti su alleanze e auto elettriche

Alleanze politiche, elezioni americane, abitudini personali, dieta informativa. C’è un po’ di tutto nel questionario preparato da Matteo Salvini per gli iscritti alla Lega in vista delle Europee del prossimo giugno. A poco più di quattro mesi dall’appuntamento elettorale, il leader del partito di via Bellerio ha deciso di tastare il polso di tutti gli iscritti, gli eletti in Parlamento e i militanti. Come? Con un questionario composto da una quindicina di domande, che – precisa Salvini in una nota di accompagnamento – «è personale e non va condiviso con altri». A visionare il sondaggio interno della Lega è l’Adnkronos, che svela alcune delle domande preparate da Salvini. «Pensi che, pur di governare in Europa, la Lega debba allearsi anche con i socialisti a Bruxelles?», si legge in uno dei quesiti. A questa domanda, gli iscritti al partito possono rispondere solo con «sì» o «no».

Elezioni americane e opinioni sul governo

Sulla politica estera, la possibilità di scelta si amplia. «Chi sarebbe il migliore futuro presidente degli Stati Uniti?», recita un’altra domanda. E nelle opzioni di risposta ci sono i nomi di Donald Trump, Joe Biden, Michelle Obama, Nikki Haley, Robert Kennedy Jr e anche l’opzione «Non saprei». Immancabili le domande per sondare il gradimento per il governo e per la Lega: «Come valuti l’operato del governo in questi primi 15 mesi?», «Come quello della Lega?». Qui le risposte possibili variano da «molto soddisfacente» a «molto negativo». E per decidere su cosa puntare in vista delle Europee di giugno, Salvini chiede ai suoi iscritti quali sono i temi che considerano «prioritari». Tra le diverse voci si legge: Autonomia e federalismo, Salari e potere d’acquisto, Mobilità, Tasse, Sanità, Lotta all’immigrazione, Ambiente, Difesa degli animali, Sicurezza, Riforma della giustizia.

Auto elettriche e nucleare

Nella nota di accompagnamento al questionario, Salvini si rivolge agli iscritti della Lega e scrive: «Stiamo costruendo le nostre battaglie politiche per i prossimi anni e ci terremmo a sapere come la pensi su alcuni importanti argomenti. Per la Lega la tua opinione e i tuoi suggerimenti sono fondamentali». E tra le battaglie politiche del Carroccio non può mancare il ritorno del nucleare, con la domanda: «Sei favorevole alla costruzione di centrali in Italia?». Ma anche la questione mobilità, con il quesito «Compreresti un’auto elettrica?». Tra le domande, infine, c’è spazio anche per una piccola digressione sulle abitudini personali degli iscritti: «Quali canali utilizzi per informarti?».

Foto di copertina: ANSA | Il ministro dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, durante un videocollegamento

