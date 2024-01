Verso la liberazione di tutti gli ostaggi, cessate il fuoco per due mesi. Il Nyt: «Accordo vicino tra Hamas e Israele»

Potrebbe arrivare entro due settimane un accordo per un cessate il fuoco di due mesi da parte di Israele e il rilascio degli oltre 100 ostaggi detenuti da Hamas. Secondo il New York Times, una bozza di accordo è stata messa a punto dai negoziatori guidati dagli americani. Il documento mette insieme le proposte avanzate da Israele e Hamas negli ultimi 10 giorni e che saranno discusse in un vertice a Parigi. Per quanto esistano ancora profondi disaccordi, il New York Times sostiene che i negoziatori sono ottimisti sul fatto che l’accordo sia molto vicino. Si tratterebbe della sospensione dei combattimenti più lunga dal 7 ottobre. Lo scorso venerdì c’erano stati dei colloqui telefonici tra il presidente Usa Joe Biden e i leader di Egitto e Qatar, mediatori nella trattativa per Hamas. Ai colloqui previsti oggi a Parigi parteciperà anche il direttore della Cia, William J. Burns, che incontrerà funzionari israeliani, egiziani e del Qatar.

