Che tempo che fa, Giuseppe Conte non vuole dire chi preferisce tra Biden e Trump – Il video

Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte non vuole dire chi preferisce tra Joe Biden e Donald Trump. Durante l’intervista rilasciata ieri, domenica 28 gennaio, a Fabio Fazio a Che Tempo Che fa il leader dei grillini prima dice: «Con l’uno o con l’altro, se mi trovassi ad avere una nuova responsabilità di governo, cercherei un dialogo. Hanno due approcci ideologici completamente diversi. Uno potrebbe essere più vicino alla sfera progressista e l’altro no. Ma per esempio sulla guerra potrebbero invertirsi le cose», premette. E quando Fazio gli ricorda che tra uno che dà il benvenuto all’assalto a Capitol Hill e Biden la differenza si vede. E Conte: «Sull’assalto ho preso le distanze. Quella è una pagina nera della democrazia americana. Ora lasciamo che i giudici facciano i loro accertamenti».

