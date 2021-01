Usa, assalto al Congresso: il momento in cui i supporter di Trump fanno irruzione a Capitol Hill – Il Video

Un poliziotto scende le scale correndo, da lontano si sentono le urla dei manifestanti, gira l’angolo e li vede: non può fare nulla, loro si fanno strada, lui indietreggia. È quello che si vede in un video che circola sui social media che mostra uno dei momenti più drammatici negli scontri che hanno avuto luogo al Campidoglio a Washington D.C, dove i deputati e senatori erano stati chiamati per certificare il voto delle elezioni presidenziali del 3 novembre. I manifestanti che si erano radunati fuori dal Congresso americano per sostenere Trump si sono fatti strada all’interno del palazzo verso l’aula del Senato.

