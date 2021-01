Dopo l’assalto al Parlamento, respinte in aula contestazioni al voto dei repubblicani. Quattro morti, Pence resiste a Trump: «Non avete vinto, la violenza non vince mai»

È di quattro morti, 13 feriti e almeno 52 arresti il primo bilancio dell’assalto a Capitol Hill a Washington nel giorno della certificazione della vittoria elettorale di Joe Biden. Un bilancio destinato ad aggravarsi mentre i lavori del Parlamento americano sono ripresi alle 20 con le prime due risposte chiare alle contestazioni del risultato ancora agitate dal presidente uscente Donald Trump e parte del partito repubblicano. Il Senato ha respinto la prima contestazione dei voti, guidata dal senatore Ted Cruz: la sua mozione è stata bocciata con 93 voti contrari e sei a favore.

Anche alla Camera l’obiezione ai voti in Arizona ottenuti da Biden è stata respinta. Tutti repubblicani i deputati che hanno votato a favore della contestazione dei voti, ben 122 dei 140 previsti, indicando quanto ancora la maggioranza dei deputati repubblicani appoggi le accuse di brogli e di elezioni illegittime che hanno spinto la protesta violenta, per il New York Times «istigata da Trump». Il congresso riunito in plenaria sta esaminando i certificati di voto del collegio elettorale, con la chiamata Stato per Stato.

Gop spaccato: Trump rischia la rimozione

In apertura dei lavori al Senato, l’intervento del vicepresidente Mike Pence, che presiede la seduta, ha condannato le violenze dei sostenitori di Trump: «Non avete vinto, la violenza non vince mai». Stessa posizione per il leader dei repubblicani al Senato, Mitch McConnell che ha bollato l’assalto al congresso come una «falsa insurrezione» e l’ha definita una «ribellione armata» che non impedirà al Senato di fare il suo lavoro: «Hanno tentato di fermare la nostra democrazia, ma hanno fallito. Gli Stati Uniti non saranno intimiditi».

A prendere le distanze da Trump c’è anche il senatore repubblicano Lindsey Graham, tra le figure considerate più carismatiche finora nel Gop e strettissimo alleato del presidente uscente: «Io e Trump abbia avuto un bel viaggio – ha detto in Senato – Mi dispiace che finisca così, ma oggi tutto ciò che posso è “non contare su di me”. Quando è troppo è troppo. Ho provato a essere utile». Graham ha quindi ribadito che Biden e Kamala Harris «sono stati eletti legalmente e diventeranno presidente e vicepresidente».

Sempre più isolato Trump, che secondo la Cbs rischia di essere rimosso con l’ipotesi che venga invocato il 25mo emendamento, che consentirebbe di sostituire il presidente in carica senza un impeachment nel caso di decesso, dimissioni o rimozione dal suo incarico. Alla Casa Bianca si prevede una raffica di dimissioni nello staff del presidente uscente Trump. Tra i primi a dimettersi c’è stata la portavoce di Melania Trump, l’ex direttrice delle comunicazioni della Casa Bianca Stephanie Grisham, poco dopo la protesta armata fuori dal congresso. E sarebbero vicini alle dimissioni anche il consigliere della sicurezza nazionale di Trump, Robert O’Brien, e il suo vice Matt Pottinger.

Bannato dai social

I principali social hanno deciso di sospendere i profili di Trump, che nei suoi recenti post e tweet aveva continuato a parlare di elezioni truccate. Il primo blocco è arrivato da Twitter, che prima ha eliminato la possibilità di commentare e rilanciare l’ultimo video del presidente uscente, per poi sospendere i suoi aggiornamenti per almeno 12 ore. Secondo i media americani, i vertici di Twitter stanno valutando la sospensione a tempo indeterminato. Stessa decisione da parte dei social di Mark Zuckerberg, che ha deciso di fermare i profili di Trump su Facebook e Instagram per un giorno.

