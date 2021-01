Assalto a Capitol Hill dei supporter di Trump. Armi, spari, e almeno un ferito. Biden: «Attacco allo stato di diritto»

«Queste scene non rappresentano l’America». Così, Joe Biden ha descritto quello che sta avvenendo al Congresso. Il presidente eletto, dopo aver parlato di un attacco allo stato di diritto, ha invitato Trump a intervenire in tv per chiedere ai suoi supporter di terminare l’assedio. «Il lavoro della democrazia – ha detto – deve puntare al ripristino dell’onore, della dignità e del rispetto. Il rinnovo della politica ci porta a sostenerci l’un l’altro, non a sostenere il caos e l’odio».

Da ore ormai, dopo il discorso di Donald Trump, e mentre il Congresso era riunito in seduta plenaria per ratificare la vittoria di Joe Biden, un folto gruppo di supporter del presiedente uscente è arrivato a Capitol Hill ed è riuscito a entrare. Le autorità hanno evacuato diversi edifici, tra cui il Madison, il Cannon Building, e anche la Camera dei Rappresentanti. Il Congresso è stato quindi posto per sicurezza in lockdown e i politici bloccati all’interno del palazzo. Diversi membri delle forze di polizia sono rimasti feriti e uno di loro è stato trasferito in ospedale. Una manifestante sarebbe stata inoltre ferita da colpi di arma da fuoco.

Camera e Senato hanno quindi interrotto il processo di certificazione della vittoria di Joe Biden in seguito alla proteste dei sostenitori di Trump, mentre il vicepresidente Mike Pence è stato scortato fuori dall’aula del Senato. La protesta era stata incoraggiata dallo stesso presidente uscente durante il suo comizio all’Ellipse, il parco a sud della Casa Bianca. Ma su Twitter, è lo stesso Trump, a chiedere di supportare al polizia: «Sono dalla parte del nostro Paese. State calmi!». Anche la figlia, Ivanka Trump, in un tweet poi cancellato, ha chiesto ai sostenitori di Trump di fermarsi: «Patrioti americani, ogni violazione o mancanza rispetto delle nostre forze dell’ordine è inaccettabile. La violenza deve cessare immediatamente».

L’intervento della polizia

Per contenere gli scontri, le autorità locali hanno imposto un coprifuoco sulla capitale, mentre la polizia ha indossato mascherine antigas e ha chiesto rinforzi per poter far allontanare i manifestanti. Secondo il Washington Post, il Pentagono avrebbe però negato la richiesta delle autorità della capitale di dispiegare la Guardia Nazionale al Congresso. Per contenere la situazione sono stati quindi dispiegati agenti dell’Fbi armati e la Swat Team. Un esplosivo è stato trovato – e poi detonato – all’interno della sede nazionale dei repubblicani. Per sicurezza anche la sede democratica è stata evacuata.

