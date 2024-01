Maria Sharapova si congratula con Sinner e rispolvera un vecchio ballo natalizio: «Sapevo che un giorno te ne saresti pentito» – Il video

«Sapevo che un giorno te ne saresti pentito». Maria Sharapova ha atteso che il suo amico Jannik Sinner vincesse il suo primo Slam per condividere con tutto il mondo un vecchio video in cui i due campioni del tennis si esibiscono in un balletto di Natale. L’ex tennista russa, che si è ritirata nel 2020, ha rispolverato un filmato del 2019 per congratularsi con Sinner della vittoria agli Australian Open. «Congratulazioni Campione! Pazienza, equilibrio e classe», ha scritto Sharapova su X. Nel video pubblicato dalla tennista si vede Sinner provare a ballare in modo un po’ goffo, mentre la sua collega appare sicuramente più disinvolta. E a confermare di non sentirsi a proprio agio in queste situazioni è proprio il giovane altoatesino, che ieri ha escluso una sua possibile comparsa al Festival di Sanremo: «Conoscendomi, non ci vado… Ballare, cantare, non sono cose che fanno per me».

