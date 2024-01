Il ministro Valditara: «Maturità 2024, stesse regole dello scorso anno». Oggi l’annuncio delle materie della seconda prova

La maturità 2024 si svolgerà con le stesse modalità stabilite lo scorso anno. Ad annunciarlo è il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, firmando il decreto che individua le discipline oggetto della seconda prova scritta dell’esame di Stato di fine anno scolastico. Le discipline scelte dal ministero verranno rese note oggi, alle ore 13. Si tratta, spiega Valditara, del «primo passo verso l’Esame di Stato che ha un valore fondamentale, anche simbolico, nel percorso di crescita di ogni ragazza e ragazzo». Per il ministro dell’Istruzione, la maturità rappresenta «un momento di svolta nel percorso personale e formativo», perché rappresenta il momento in cui gli studenti sono «chiamati a decidere sul proseguimento dei propri studi o sull’ingresso nel mondo del lavoro». A differenza degli anni precedenti, questa volta i maturandi potranno avvalersi di un parere in più: quello dei docenti orientatori, una figura introdotta di recente per volere del governo. «Quest’anno – spiega Valditara – i maturandi e le loro famiglie potranno contare anche sul supporto dei docenti orientatori che, in collaborazione con il gruppo docenti della classe, potranno aiutarli a compiere scelte consapevoli, alla luce delle inclinazioni dei ragazzi e dell’offerta formativa successiva, università o Its, ma anche dell’offerta occupazionale del territorio».

Foto di copertina: ANSA/Alessandro Di Marco | L’esame di maturità al Liceo Alfieri di Torino (21 giugno 2023)

