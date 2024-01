L’irruzione dei soldati israeliani travestiti da medici all’ospedale di Jenin: caccia a tre terroristi nascosti tra i pazienti – Il video

Un gruppo di soldati delle forze speciali israeliane travestiti da dottori ha fatto irruzione nell’ospedale di Jenin, a Nord della Cisgiordania. Secondo quanto riferisce il Times of Israel, i soldati sarebbero entrati per cercare tre terroristi che si erano nascosti nella struttura e tutti e tre sarebbero stati uccisi. Si tratterebbe, infatti, di una cellula terroristica che stava pianificando altri attacchi terroristici. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza e sarebbe durata una decina di minuti. In una dichiarazione ufficiale, l’IDF ha annunciato che il leader della cellula terroristica, il 27enne Muhammad Jalamneh era entrato in contatto con funzionari di Hamas all’estero.

Leggi anche: