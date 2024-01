Il papà di Ilaria Salis: «Non riconosco mia figlia in quel video, se è lei è giusto che paghi» – Il video

L’uomo, in collegamento a Prima di Domani commenta le immagini dell’aggressione per cui è accusata la giovane: «Mia figlia non corre così»

«Se mia figlia faceva parte di quel commando, è giusto che sia punita. Ma vedendo quelle immagini, sapendo qual è la partecipante a quell’attacco che viene indicata come essere mia figlia, quando vedo quella persona lì che corre in quel modo, io sicuramente non riconosco mia figlia, perché mia figlia non corre così». Lo ha detto su Rete4, nel corso del programma ‘Prima di domani‘, Roberto, padre di Ilaria Salis, detenuta in Ungheria con l’accusa di aver partecipato all’aggressione a due estremisti di estrema destra. «In quei giorni lì – ha aggiunto Roberto Salis, ospite in collegamento nel salotto di Bianca Berlinguer – sono accaduti fatti analoghi a parti invertite. Ci sono stati degli assalti di nazisti che hanno colpito degli antifascisti. I nazisti sono stati colti sul fatto, mentre mia figlia è stata arrestata il giorno dopo i fatti che le sono stati attribuiti. E i nazisti sono stati rilasciati due giorni dopo essere stati arrestati».

"Se mia figlia fa parte di quel commando di violenti deve essere punita. Ma vedendo le immagini che hanno diffuso io non riconosco Ilaria, lei non corre in quel modo"



Roberto Salis, padre di Ilaria, interviene a #PrimadiDomani pic.twitter.com/dSPBFHU1Iv

— Prima di domani (@Prima_di_domani) January 30, 2024

Leggi anche: