No! Questo video e questa foto non mostrano l’attacco dei ribelli Houthi alla petroliera Marlin Luanda

Dall’attacco dei ribelli Houthi nei confronti della petroliera britannica Marlin Luanda, colpita da un missile lo scorso 26 gennaio, mentre transitava nel Golfo di Aden sono circolati numerosi post su Facebook che commentano o diffondono la notizia. Correlati ad essa sono un video e una foto, che in realtà non mostrano l’accaduto. Nella trappola è caduto anche da Libero, che ha pubblicato la notizia usando uno screenshot del filmato decontestualizzato. Vediamo nel dettaglio perché video e foto non mostrano l’attacco dei ribelli Houthi alla petroliera Marlin Luanda.

Per chi ha fretta:

Il 26 gennaio 2024, la petroliera britannica Marlin Luanda è stata colpita da un missile lanciato da ribelli Houthi nel golfo di Aden.

Numerosi post su Facebook hanno diffuso la notizia associandola a un video e una foto decontestualizzati.

La foto è stata scattata in Giappone nel 2018.

Il video è stato girato negli Emirati Arabi Uniti nel 2019.

Quindi, il video e la foto non mostrano l’attacco dei ribelli Houthi alla petroliera Marlin Luanda.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Video della petroliera britannica “Marlin Luana” nel Golfo di Aden, in fiamme dopo l’avverimento dell’autorità dello Yemen, chiaramente è stata colpita da un missile. La Marlin Luanda appartiene alla multinazionale “Trafigura.”

Oppure:

Ieri sera Sebastiano Barisoni a Radio 24 si stupiva come gli Houthi non attacchino il traffico delle navi cinesi, che sta acquistando un notevole incremento, ipotizzando una commistione malefica Cina-Iran. Più semplicemente, forse, la risposta è che i cinesi non stanno tirando missili dal Mar Rosso sullo Yemen. Un missile dei Houthi ha colpito una petroliera britannica del commerciante di petrolio Trafigura nel Mar Rosso, riferisce Bloomberg, citando una dichiarazione della società. La nave ha preso fuoco, l’incendio è scoppiato in uno dei serbatoi di carico sul lato di dritta. Le navi da guerra si stanno avvicinando alla petroliera per fornire assistenza. Il portavoce Houthi Yahya Sariya aveva precedentemente annunciato anche un attacco alla petroliera Marlin Luanda nel Golfo di Aden. (NL)

Circola anche una foto che secondo numerosi utenti mostrerebbe il risultato dell’esplosione del missile.

Nella descrizione si legge:

BURN BABY BURN Si chiama Marlin Luanda, è una petroliera inglese e sta bruciando dopo un attacco missilistico yemenita. Nessuno è immune. Attenzione a giocare col fuoco

L’attacco degli Houthi alla petroliera britannica

I post si riferiscono a un evento realmente accaduto: lo scorso 26 gennaio, mentre transitava nel Golfo di Aden, che dal Mar Arabico va verso il Mar Rosso, la petroliera britannica Marlin Luanda è stata colpita da un missile lanciato dai ribelli Houthi dello Yemen.

Tuttavia, le immagini che nei post vengono associate all’evento sono decontestualizzate. Infatti, video e foto non mostrano l’attacco dei ribelli Houthi alla petroliera Marlin Luanda.

Il video dell’incendio

Il video infatti è stato girato nel settembre del 2019 al largo della città emiratina di Sharjah. Come si legge su Gulf Today, a bordo della nave si trovavano numerosi veicoli, e 104 di questi sono stati bruciati. Nella stampa locale si trovano altri articoli relativi allo stesso evento (qui), e in due di questi (qui e qui) anche il video oggetto di verifica che essendo stato pubblicato nel 2019, non può avere a che vedere con l’incidente nel golfo di Aden.

La foto dello yacht di lusso

La foto risale invece a un incendio scoppiato sulla barca del musicista, cantautore, e attore giapponese Yuzo Kayama. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio dell’1 aprile 2018. La storia viene riportata con dovizia di particolari dal principale quotidiano sportivo giapponese Sponichi.

I dettagli dell’imbarcazione corrispondono a quelli che si vedono sulle foto pubblicati da altri siti, come quello di uno dei principali quotidiani generalisti giapponesi che hanno seguito la vicenda, come il Sankei Shimbun. Si notano, ad esempio gli stessi otto fori sul fianco dell’imbarcazione.

Conclusioni

Il 26 gennaio 2024, la petroliera britannica Marlin Luanda è stata colpita da un missile lanciato da ribelli Houthi nel golfo di Aden. Numerosi post su Facebook hanno diffuso la notizia associandola a un video e una foto decontestualizzati. La foto è stata scattata in Giappone nel 2018. Il video è stato girato negli Emirati Arabi Uniti nel 2019. Quindi, il video e la foto non mostrano l’attacco dei ribelli Houthi alla petroliera Marlin Luanda.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: