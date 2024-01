Ilary Blasi messa in panchina da Pier Silvio Berlusconi: Vladimir Luxuria condurrà L’isola dei famosi

Ora è ufficiale: sarà Vladimir Luxuria a condurre la prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Ad annunciarlo, confermando così le indiscrezioni uscite nei giorni scorsi, è Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, nel corso di una conferenza stampa a Cologno Monzese (Milano). Un salto non da poco per l’attivista Lgbtqia+ ed ex politica italiana che fino allo scorso anno ha ricoperto il ruolo di opinionista all’interno del reality. «Ho grande stima di Luxuria, lavora con noi da anni, è una persona sensibile, ha fatto un percorso all’Isola e l’ha anche vinta (nel 2008, ndr), per cui chi meglio di lei possa fare bene», ha dichiarato l’Ad di Mediaset. A dire addio allo show dei naufraghi sarà, invece, l’ex conduttrice Ilary Blasi. Tuttavia, dalle parole di Berlusconi, pare che la showgirl romana potrebbe comunque restare un volto di Canale 5, seppur in altre vesti: «Stiamo lavorando – ha detto l’Ad – a una nuova fase di lavoro e carriera sull’intrattenimento. Se il progetto decolla, questa estate Battiti Live passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary».

