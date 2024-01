La gaffe di Sinner sulla passione fuori dal campo: «Ma è illegale…». Il recupero tra le risate – Il video

Momenti di imbarazzo per Jannik Sinner durante la prima conferenza stampa in Italia, dopo la vittoria all’Australian Open. Il tennista 22enne ha messo in chiaro che tra le sue passioni fuori dal campo non ci sono i social, su cui anzi ha lanciato un appello: «Ai ragazzi dico di stare attenti. Perché magari oggi uo sta male, ma sui social si postano foto dove va tutto bene. Io personalmente vivo meglio senza i social e continuerò a fare così». Tra un allenamento e l’altro, Sinner ha detto che «ci sono momenti in cui leggo tanto, ho sempre un libro con me dietro». E poi c’è un’altra passione: quella per le serie Tv. Ma con i suoi impegni che spesso lo portano all’estero, seguire quelle che più gli piacciono spesso non è facile.

La passione per le serie Tv

Quando gli è stato chiesto quale serie stesse guardando in questo periodo, Sinner ha risposto con totale sincerità, forse anche troppa. «Animal Kingdom è una serie che stavo guardando in Australia – ha detto sorridendo – ma in Italia non si vede… devi mettere il Vpn». Sinner scatena una risata generale, non si accorge della gaffe. Ed è il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, ad andargli in soccorso: «È illegale…», gli dice lontano dal microfono. Il campione di recuperi se ne intende e capisce subito di dover mettere una toppa: «Io non ce l’ho eh…», dice ancora ridendo.

Leggi anche: