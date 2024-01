La Russa: «Meloni non è la classica donna che ha bisogno di un uomo per emergere» – Il video

«Giorgia Meloni non è la classica donna che ha bisogno di un uomo per emergere». A dirlo è il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite ieri sera – mercoledì 31 gennaio – di “Avanti Popolo”. «Non ha avuto bisogno di un Pigmalione», ha detto. Nella stessa intervista La Russa ha inoltre precisato che incontrerà il padre di Ilaria Salis, italiana detenuta da quasi un anno a Budapest in attesa di processo e portata in tribunale con manette e catene. «Sarà un incontro riservato, non lo esibirò ai giornalisti. Non dirò ora e luogo in cui si svolgerà», ha concluso.

