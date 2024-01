No! Queste nuvole non hanno niente in comune con le fantomatiche scie chimiche

Circola un’immagine che mostra una formazione nuvolosa che consiste di diversi fasci di nuvole paralleli, tutti piuttosto paffuti. Viene implicato che le nuvole siano in qualche modo correlate alle scie chimiche. Vediamo perché Queste nuvole non hanno niente in comune con le fantomatiche scie chimiche.

Per chi ha fretta:

Circola un’immagine di una formazione nuvolosa che consiste di diversi fasci di nuvole paralleli, tutti piuttosto paffuti.

Chi la condivide su Facebook allude a un presunto legame con le fantomatiche scie chimiche.

Il legame non esiste e così come non esiste alcuna prova della sua sussistenza.

Le nuvole mostrate fanno parte della categoria Altocumulus undulatus.

Le scie di condensazione degli aerei della categoria Cirrus homogenitus.

Quindi, queste nuvole non hanno niente in comune con le fantomatiche scie chimiche.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione non si legge nulla. Mentre il testo in sovrapposizione all’immagine recita alludendo chiaramente alle fantomatiche scie chimiche:

Siete proprio dei complottisti ignoranti! Questo è un nuovo tipo di nuvola che si chiama “aratura del cielo”

L’allusione è insensata e la forma di queste nuvole non c’entra nulla con le fantomatiche scie chimiche. Le nuvole mostrate sono degli stratocumuli, nello specifico l’aspetto è quello dello Altocumulus undulatus o ondulatos in base alla direzione dalla quale si guardano le nuvole.

Si legge sull’Atlante Internazionale delle Nuvole, dell’Organizzazione Meteorologica Internazionale, la definizione di altocumulus undulatus:

Altocumulo composto da elementi separati o fusi, allungati e largamente paralleli, oppure disposti in file e file aventi l’aspetto di due distinti sistemi di ondulazioni.

Questa formazione è considerata completamente distinta dalle scie di condensazione che si formano al passaggio degli aerei. Trattandosi queste di vapore acqueo condensato, come spiega l’enciclopedia Britannica, queste sono considerate nuvole a tutti gli effetti, che prendono il nome – si legge ancora sull’Atlante Internazionale delle Nuvole – di Cirrus homogenitus.

Conclusioni

Circola un’immagine di una formazione nuvolosa che consiste di diversi fasci di nuvole paralleli, tutti piuttosto paffuti. Chi la condivide su Facebook allude a un presunto legame con le fantomatiche scie chimiche. Il legame non esiste e così come non esiste alcuna prova della sua sussistenza. Le nuvole mostrate fanno parte della categoria Altocumulus undulatus. Le scie di condensazione degli aerei della categoria Cirrus homogenitus. Quindi, queste nuvole non hanno niente in comune con le fantomatiche scie chimiche.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: