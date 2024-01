Sassari, assalto a tre portavalori: 4 vigilantes feriti. I rapinatori sono in fuga – Il video

Un gruppo di otto banditi ha assaltato oggi – mercoledì, 31 gennaio – tre portavalori della Vigilpol lungo la strada statale 131, all’altezza del bivio per Siligo, in provincia di Sassari. Il primo furgone è stato bloccato da un autocompattatore, gli altri due da un’auto dei rapinatori che si sarebbero serviti anche di una grossa catena e di chiodi sulla strada. Il commando ha aperto il fuoco contro le guardie giurate, colpendo una di loro a una gamba. Mentre le altre tre sono rimaste ferite, uno con contusioni alle testa, gli altri due vigilantes al torace in seguito al tamponamento. I 4 feriti sono stati immediatamente soccorsi dal 118 e trasportati nelle strutture ospedaliere in provincia di Sassari.

La fuga dei banditi

Gli otto sono scappati, stando alle prime ricostruzioni, in direzione di Mores a bordo di un pick-up e di una Fiat Panda. I mezzi sono stati trovati poco dopo bruciati in una strada secondaria. Gli investigatori sono sulle tracce dei malviventi; nell’intera provincia è scattato il piano anti-rapina con posti di blocco. Si è levato in volo anche un elicottero della Polizia che sta sorvolando la zona.

