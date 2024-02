Anna Falchi contro Sinner: «I suoi prossimi impegni sono l’8 maggio, mamma mia quanto si impegna»

Il gentile declino dell’invito al Festival di Sanremo da parte di Jannick Sinner è stato apprezzato da molti, che l’hanno interpretato come abnegazione alla propria professione, ma non da tutti. Di quest’ultima categoria fa parte l’attrice Anna Falchi, che ha avuto da ridire sulla motivazione addotta alla mancata presenza. Il campione fresco di vittoria agli Australian Open di Melbourne aveva infatti dichiarato: «Guardo in avanti, devo pensare ad allenarmi. E durante Sanremo sarò già tornato a lavorare». «I suoi prossimi impegni sono l’8 maggio, mamma mia quanto si impegna», ha commentato sarcastica l’attrice durante «La vita in diretta». Per poi aggiungere: «Ha rinunciato a essere accolto da una platea italiana perché il resto del mondo non è la stessa cosa… Perché lui è italiano ed è un peccato. Non ha fatto un’operazione simpatia vincente, risulta poco empatico e freddo, proprio anche dal luogo dove arriva». Commenti che sono stati molto criticati sui social. Gli utenti hanno anche rilevato un dato: la stilettata di Anna Falchi denuncia una scarsa conoscenza della materia, dal momento che prima del Foro Italico in programma dal dall’8 al 19 maggio il tennista ha già in programma ben 6 tornei.

