Sanremo 2024, Sinner ha deciso: «Farò il tifo da casa: in questi giorni sarò a lavorare, facendo quello che amo» – Il video

«Farò il tifo da casa». Jannik Sinner mette fine alla discussione sulla sua eventuale presenza come ospite al Festival di Sanremo. E lo fa nella conferenza stampa con il presidente della Federazione italiana tennis e padel Angelo Binaghi, a ventiquattr’ore dal suo rientro in Italia dopo la vittoria agli Australian Open di Melbourne. Nelle ore successive al trionfo nel Grande Slam, era stato Amadeus stesso a fare un invito ufficiale all’atleta 22enne: «Questo messaggio è per te Jannik: complimenti. Sono qui per farti ufficialmente e pubblicamente l’invito a venire al Festival di Sanremo. Tutti me lo chiedono, ovviamente c’è la grande gioia di vederti a Sanremo». L’altoatesino, davanti a questa possibilità, aveva confessato che preferisce altri palchi, quelli che è abituato a calcare con la racchetta in mano: «Balli e canti non fanno per me, aveva detto». Così Amadeus era intervenuto nuovamente, quasi a rassicurarlo: «Non volevo imbarazzarlo, se preferisce non venire capiremo». A meno di una settimana dal via alla 74esima edizione, Sinner conferma: non ci sarà. «È un evento bello, ma già essere qui da due giorni è tanto», ha detto in conferenza stampa, riferendosi ai giorni di pausa dagli allenamenti, guardo in avanti, devo pensare ad allenarmi. E durante Sanremo sarò già tornato a lavorare».

La residenza a Monte Carlo

Tantissimi gli argomenti affrontati durante la conferenza stampa, tra i quali anche quello della sua residenza a Monte Carlo, usata spesso come argomento dai critici del giovane tennista. Sinner ha spiegato che la sua scelta ha ragioni pratiche: «La cosa più bella di Monaco è che ci sono tanti giocatori con cui puoi allenarti, le strutture sono perfette. Lì mi sento a casa. Sto bene, ho una vita normale, posso andare al supermercato con zero problemi». Il 22enne ha anche parlato del suo rapporto con i social e con il tempo libero: «Ai ragazzi dico di stare attenti. Perché magari oggi uno sta male ma sui social si postano foto dove va tutto bene. Io personalmente vivo meglio senza i social e continuerò a fare così. I social non mi piacciono. Non è quella la verità, vedi certe cose ma non sono quelle. Le serie tv invece le guardo, ad esempio in Australia stavo vedendo Animal Kingdom solo che qui in Italia non si vede. Poi ci sono momenti in cui leggo tanto, ho sempre un libro con me dietro».

Leggi anche: