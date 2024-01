Sinner a Sanremo? «Fosse per me non ci andrei…». E Amadeus ci prova: la promessa per farlo salire sul palco – Il video

Amadeus ha invitato ufficialmente Jannik Sinner a Sanremo, per quanto l’idea di salire sul palco dell’Ariston non è cima ai desideri del fresco vincitore degli Australian Open. A due settimane dall’inizio del Festival, in tutte le interviste rilasciate dal 22enne altoatesino gli è stato chiesto cosa pensasse di mettere da parte per un attimo la racchetta e farsi celebrare sul palco della kermesse sanremese. E puntualmente Sinner ha fatto capire che, fosse per lui, non lascerebbe il campo per nessun motivo al mondo: «Conoscendomi, io non ci andrei – ha risposto al Corriere della Sera – Canto malissimo, ballo peggio: sono negato. Qui a Melbourne hanno provato a farmi intonare lo jodel… Lasciamo perdere. Devo giocare a tennis, io».

L’invito con la promessa

Davanti a quel mix di timidezza e riservatezza, Amadeus ha comunque fatto un tentativo: «Sanremo si ama – dice il direttore artistico davanti al poster con il claim dell’edizione 2024 – Sinner si ama. Questo messaggio è per te Jannik: complimenti. Sono qui per farti ufficialmente e pubblicamente l’invito a venire al Festival di Sanremo. Tutti me lo chiedono, ovviamente c’è la grande gioia di vederti a Sanremo». Amadeus prova poi a rassicurare Sinner che non ci saranno momenti di possibile imbarazzo per lui: «Non devi cantare, non devi ballare… devi solo prenderti la standing ovation di tutto il teatro Ariston e un grande applauso da parte di tutti gli italiani che tu hai fatto impazzire in questi mesi». E quindi arriva l’appello finale: «Vieni a Sanremo Jannik, quando vuoi in una delle cinque sere. Lo so che è insolito l’invito pubblico. Ma un campione come te deve essere abbracciato e applaudito a Sanremo».

