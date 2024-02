Vittorio Sgarbi si dimette da sottosegretario alla Cultura – Il video

Vittorio Sgarbi ha annunciato le sue dimissioni da sottosegretario. Lo fa dal palco della Ripartenza, la kermesse ideata da Nicola Porro. «Mi dimetto con effetto immediato da sottosegretario del governo e lo comunicherò nelle prossime ore alla Meloni». A Open l’Antitrust conferma di aver chiuso il procedimento a carico del sottosegretario. «L’Antitrust ha mandato una molto complessa e confusa lettera dicendo che aveva accolto due lettere anonime, che ha inviato all’Antitrust il ministro della Cultura, in cui c’era scritto che io non posso fare una conferenza da Porro. Secondo l’avviso dell’Antitrust non potrei parlare d’arte, non dovrei occuparmi d’arte. Dovrei esser un sottosegretario che si occupa di funzioni, tra l’altro limitate. Mi scuso con i giornalisti che si sentono in pericolo di morte», ha dichiarato il critico d’arte. Sgarbi parla di Report dove l’intervista non era concordata. «Ebbene io ritiro il mio augurio di morte», precisa. «Non mi devo scusare con nessuno -aggiunge – ho espresso le mie imprecazioni come fa chiunque», ha sottolineato il sottosegretario. Sgarbi ha sottolineato che «dobbiamo chiederlo all’estero. Il sottosegretario non ha rilasciato nessuna intervista quindi quelle erano immagini rubate. E uno nel suo privato può dire quello che vuole». In conclusione, ha ribadito: «Non rifarei l’intervista anche perché non l’ho fatta. E comunque il giornalista non morirà per questo».

Leggi anche: