Olbia, ritrovati i due amici di 15 e 17 anni scomparsi da nove giorni. La gioia delle famiglie dopo gli appelli social e in tv

«È la fine di un incubo, grazie a tutti»: queste sono le prime parole della madre di uno dei due amici di 15 e 17 anni scomparsi la sera dello scorso 25 gennaio a Olbia, dopo che i due sono stati ritrovato oggi. Karol Canu e Giuseppe Contini stanno bene. Il sospiro di sollievo è stato tirato dai loro familiari nel tardo pomeriggio di oggi, 3 febbraio, quando gli agenti della Polizia e i Carabinieri sono riusciti a rintracciarli seguendo alcuni loro amici, all’interno di un bar. Sembra che gli amici si fossero organizzati per portare ai due del cibo nel nascondiglio che avevano scelto.

L’ipotesi

Gli investigatori ipotizzano che i giovani siano stati coinvolti in qualche guaio, e per sfuggire alle conseguenze abbiano deciso di far sparire le loro tracce. Ora i due minorenni sono stati accompagnati in commissariato a Olbia, dove li hanno raggiunti i genitori. I quali nei giorni passati avevano lanciato appelli per loro, via social e in tv, coinvolgendo anche il programma Chi l’ha visto?.

I ringraziamenti

«A nome della mia assistita, si rivolge particolare gratitudine per l’encomiabile servizio pubblico svolto alla Polizia di Stato, ai Carabinieri di Olbia e al pubblico ministero della Procura di Tempio Daniele Rosa, tutti incessantemente impegnati nelle ricerche per favorire la positiva e sollecita conclusione di un allontanamento, forse inconsapevole, i cui principali effetti sono stati l’angoscia e il timore delle famiglie per le sorti dei giovani», ha dichiarato invece Ivano Lai, che assiste la mamma di uno dei due amici.

