«Grazie Pier Silvio per questi 15 anni fantastici», l’avviso di Piero Chiambretti sul Corriere della Sera

Oggi Piero Chiambretti ci tiene a ringraziare il numero uno di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, figlio dell’ex presidente di Forza Italia Silvio, sulle pagine del Corriere della Sera. «Grazie Pier Silvio per questi 15 anni fantastici» recita l’avviso a pagamento dello showman.

I programmi di Chiambretti a Mediaset e il ritorno oggi in Rai

Chiambretti, conduttore di grande calibro, con alle spalle programmi Rai e partecipazioni a Sanremo lasciò La7 per sbarcare a Mediaset nel 2008. Iniziò in seconda serata su Italia 1 con il Chiambretti Night – Solo per numeri uno, in onda a partire dal 20 gennaio 2009, un format che terminò su Canale 5, il 9 aprile 2011 ma che riscosse un buon successo. Autunno 2011 Chiambretti torna su Italia1 con un programma musicale, per poi sperimentare nel 2012 Chiambretti Sunday Show – La Muzika sta cambiando, anche qui senza però grossi risultati. Nell’ottobre 2013 Chiambretti ha condotto Striscia la notizia su Canale 5 con Michelle Hunziker, per poi tornare al timone, da solo, il 13 maggio 2014 in seconda serata con Chiambretti Supermarket, fino al 20 giugno 2014. Seguono Grand Hotel Chiambretti, #CR4 – La Repubblica delle Donne e la conduzione di Tiki Taka dal 21 settembre 2020 al 23 maggio 2022. Il 12 gennaio 2024 l’ad della Rai, Roberto Sergio, ha annunciato il ritorno di Chiambretti su Rai3: «Ci verrà presto a trovare in Rai. Lo voglio riportare a tutti i costi. Cosa farà? Televisione. Non lo piazzeremo nella ‘zona’ di Fazio, ma sarà sempre su Rai3. Poi ti verrà a trovare e te lo dirà lui»

