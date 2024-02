Grave incidente in bici per Luca Zani: è tra i testimoni chiave dell’inchiesta su Pozzolo per lo sparo di Capodanno

Luca Zani, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Biella e tra i testimoni chiave dello sparo di Capodanno a Rosazza per il quale è indagato il parlamentare Emanuele Pozzolo, ha avuto un grave incidente durante un’escursione in mountain bike. L’incidente è avvenuto ieri, domenica 4 febbraio, durante una discesa sulla pista del Monte Casto, nel biellese. Soccorso e trasportato in elicottero al Cto di Torino, Zani è stato operato: ha riportato un trauma cervicale, e la prognosi è di 90 giorni. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori Zani avrebbe perso il controllo della sua bici andando a sbattere con violenza contro un albero. «Sono vivo per miracolo», ha detto oggi l’avvocato 57enne dall’ospedale. «L’infortunio è stato la conseguenza di una manovra sbagliata in una parte ripida della discesa in mezzo agli alberi. I dottori mi considerano un miracolato», ha spiegato. Zani era tra i presenti nei convulsi minuti in cui alla festa privata nel paesino di Rosazza è stato esploso il colpo di pistola che ha ferito il 31enne Luca Campana, genero dell’ex caposcorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Come testimone dei fatti, nelle scorse settimane il consigliere comunale biellese è stato sentito più volte dagli inquirenti che indagano sulla vicenda, su cui ancora non è stata fatta piena chiarezza.

