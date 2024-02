Arriva il terzo spot Esselunga: la carota e il ricordo di una canzone speciale – Il video

Dopo la discussa pesca di una famiglia in divorzio, la noce che riavvicina gli amici di una vita ecco il terzo episodio della campagna “Non c’è una spesa che non sia importante” per Esselunga. Stavolta il prodotto è una carota. Arianna vuole andare a vivere da sola ma suo padre non vuole. Sulle note del brano “Ti lascio una canzone”, opera di Gino Paoli e Peppe Vessicchio, un vecchio ricordo riunirà padre e figlia. Sullo sfondo Genova e la spiaggia di Vernazzola.

I commenti al terzo spot sono più che altro entusiasti. «Che problemi ho a commuovermi per la pubblicità di un supermercato?», commenta una follower della catena su Instagram. «Tutto molto bello, ma le carote così io in esse non le ho mai viste», precisa Marco. E infine c’è chi critica la troppa dolcezza: «Esselunga ti amo ma perché ti sei lanciata sugli spot cringe?».

