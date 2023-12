“La Noce”: il nuovo spot di Esselunga dopo i genitori separati

La catena di supermercati Esselunga annuncia un nuovo spot dopo quello sui genitori separati dello scorso settembre. In quello che vedeva come protagonisti una bambina, una mamma e un papà la protagonista era una pesca, che veniva acquistata dalla ragazzina per regalarla al papà. Quello di stasera si chiama invece La noce e non è difficile intuire quale prodotto sarà al centro della storia, presentata oggi su tutti i giornali come Una storia Esselunga con due ragazzi seduti su una panchina mentre guardano un albero addobbato per Natale. Le note ci fanno sapere che si tratta di un film di Rudi Rosemberg con Anna Gori, Liam Manes Ciravolo, Andrea Micaglio e Carolina Ferraro. È prodotto da Indiana Productions su un’idea dell’agenzia creativa Small. La fotografia è di Giacomo Frittelli, il montaggio di Julien Panzarasa. Le musiche originali sono di Stabbiolo Music, la scenografia di Systa Bjornsdottir e i costumi di Elena Manferdini.

La pubblicità del nuovo spot Esselunga sui giornali

Lo spot precedente divenne un caso politico dopo gli apprezzamenti di Giorgia Meloni e gli elogi di Matteo Salvini. Il pubblicitario e ideatore Luca Lorenzini, fondatore della Small, aveva spiegato: «Siamo partiti dal concetto che il nostro cliente ci ha chiesto, “Non c’è una spesa che non sia importante”, abbiamo pensato di mettere al centro del racconto i consumatori, chi sono, le loro vite, e di farlo con una narrazione diversa da quella tipica delle pubblicità italiane. Forse perché viviamo a New York, lavoriamo con clienti di tutto il mondo e vediamo un altro modo di raccontare la quotidianità». Small ha anche realizzato uno spot premiato a Cannes per la Giornata sulla sindrome di Down.

Leggi anche: