Minacce di morte per Nicola Gratteri, arrestato un pregiudicato calabrese

L’uomo aveva inviato una lettera dal carcere minacciando il magistrato di ucciderlo se non lo avesse fatto uscire in tempi brevi

È stato arrestato Salvo Gregorio Mirarchi, accusato di essere l’autore di una lettera con minacce di morte indirizzata a Nicola Gratteri, quando era ancora a capo della procura di Catanzaro. Mararchi, 33enne calabrese, pregiudicato per armi e droga, è accusato di minaccia a pubblico ufficiale, aggravata dal metodo mafioso. L’indagine della procura di Salerno è partita dalla scoperta della lettera diretta all’attuale capo della procura di Napoli. Nel testo, Gratteri veniva minacciato di morte se non si fosse impegnato a fare uscire in breve tempo dal carcere l’autore del testo stesso. Come ha spiegato il procuratore Giuseppe Borrelli, i riferimenti nella lettera avevano permesso alla polizia giudiziaria di risalire a Mirarchi come possibile autore. La conferma sarebbe poi arrivata da due diverse consulenza grafologiche, svolte su due lettere scritte dall’uomo. Lo scorso settembre, Mirarchi è stato condannato a otto anni di carcere nell’ambito del processo The Keys.

