Sanremo 2024, Renga Nek – «Pazzo di te»

Quarant’anni di carriera da una parte e trenta dall’altra per due artisti che insieme contano più di 11 milioni di dischi venduti. Francesco Renga (Udine, 12 giugno 1968) e Nek, pseudonimo di Filippo Neviani (Sassuolo, 6 gennaio 1972), hanno siglato un sodalizio sul palco de L’anno che verrà nel 2022 e quest’anno gareggeranno insieme al Festival di Sanremo. Il brano inedito che canteranno è Pazzo di te: «Parla di un amore adulto, un amore assoluto. E ne parla in maniera provocatoria perché parte dagli aspetti negativi che rendono ancora più grande e più vero questo sentimento gigantesco». Già l’anno scorso i due si erano esibiti su uno dei palchi allestiti all’esterno dell’Ariston cantando alcuni dei loro più grandi successi. In seguito hanno poi pubblicato insieme un album, RengaNek, anticipato dai singoli L’infinito più o meno, Il solito lido e Inspiegabile. Per Nek questo sarà il quinto Sanremo. L’esordio risale al 1993 con il terzo posto dell’inedito In te nella categoria Nuove proposte: la vittoria toccherà a Laura Pausini e all’iconica La solitudine. Il 1997 è invece l’anno di Laura non c’è (disco d’oro in Italia e in Francia) che si aggiudica il settimo posto. Poi seguiranno la partecipazione del 2015 (Fatti avanti amore) e l’ultima del 2019 (Mi farò trovare pronto). Renga debutta in gruppo con i Timoria nel 1991, ma poi gareggia sempre in singolo altre sei volte (2001, 2002, 2005, 2009, 2019, 2021). Nel 2005 arriva la vittoria con Angelo (disco d’oro) dedicato alla figlia Jolanda avuta con Ambra Angiolini.

Il testo di «Pazzo di te» di Renga e Nek

L’amore è stupido

Ma ti fa piangere

Prima sorride e poi

Ti vuole uccidere

L’amore è inutile

È irresponsabile

Tu chiedi aiuto ma

Lui non sa dartene

E per questo anch’io

Sono pazzo di te

E non sai come vorrei farne a meno

E lo sa solo Dio

Chi è più pazzo di me

Sotto questo mantello di cielo

L’amore è un giudice

È un miserabile

Lo trovi in tasca ma

Non lo puoi spendere

L’amore è nobile

È fatto di un metallo indistruttibile

Ma è così fragile

E per questo anch’io

Sono pazzo di te

E non sai come vorrei farne a meno

E lo sa solo Dio

Chi è più pazzo di me

Sotto questo mantello di cielo

Io e te cambiamo la realtà

Perché nessuna verità

È così facile

Amarsi è semplice

Ma ingovernabile

Indispensabile

Non sai come vorrei farne a meno

Forse per questo anch’io

Sono pazzo di te

Perché è quello che conta davvero



