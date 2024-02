È morta a 77 anni Maria Fida Moro, primogenita dell’ex presidente del Consiglio ucciso dalle Brigate Rosse

Maria Fida Moro, primogenita dell’ex presidente del Consiglio Aldo Moro, è morta oggi in una clinica di Roma. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. La figlia dell’ex premier, ucciso dalla Brigate Rosse il 9 maggio 1978, aveva 77 anni ed era malata da tempo ma negli ultimi giorni le sue condizioni di salute erano rapidamente peggiorate. Dal 1987 al 1992, Maria Fida Moro è stata anche senatrice: prima tra le fila della Democrazia Cristiana, poi con Rifondazione Comunista. Nel 1993 cambia ancora casacca politica, candidandosi alle elezioni comunali di Fermo con il Movimento sociale italiano e ottenendo solo il 5,4% dei consensi. Nel 2008 ha aderito al Partito Radicale e ha fondato l’Associazione «Sete di verità», che si proponeva di investigare sul caso Moro e su altri episodi irrisolti della prima repubblica. Nel 2016, in occasione delle amministrative di Roma, si è candidata per la carica di consigliere comunale come capolista della lista centrista a sostegno di Roberto Giachetti, ma non è stata eletta.

