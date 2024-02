Body shaming contro BigMama, l’ira della Rai dopo la battutaccia del giornalista su X

L’Ad della Rai Roberto Sergio ha chiesto l’immediata apertura di un provvedimento disciplinare a carico di un giornalista della tv pubblica che avrebbe pubblicato un tweet di body shaming nel confronti di un’artista in gara a Sanremo 2024: la cantante in questione sarebbe BigMama, mentre non è chiaro al momento chi sia il o la giornalista «colpevole». In contemporanea Viale Mazzini ha annunciato analogo provvedimento anche nei confronti di una giornalista di Intrattenimento Day Time, «rea» di aver criticato le istituzioni trentine dopo la soppressione dell’orsa M90.

Leggi anche: