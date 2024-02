Giovanni Allevi a Sanremo 2024: «La mia malattia è una battaglia che non si vince, ma sono qui per portare speranza» – Il video

«Suonerò di nuovo un pianoforte davanti a un pubblico dopo quasi due anni lontano dalle scene per via delle terapie». In conferenza stampa prima dell’inizio della seconda serata del Festival di Sanremo, il pianista e compositore Giovanni Allevi si ferma alcuni minuti prima del suo ritorno sul palco. «Quando non c’è più certezza del futuro, bisogna vivere più intensamente il presente. È come se avessi strappato alla mia fine una manciata di anni e voglio viverli più intensamente possibile», ha detto Allevi, che torna a suonare in pubblico a circa due anni dalla diagnosi di mieloma multiplo. «Non sono qui per festeggiare nulla», spiega con voce ferma mentre cerca con cura le parole, «purtroppo il mieloma è una neoplasia cronica, quindi è una battaglia che non si vince mai. La mia presenza qui vuole significare la gioia immensa di vivere il presente. E poi, se posso, per dare un po’ di forza e speranza agli altri pazienti». Nel giugno del 2022 il compositore aveva annunciato la malattia e in questi mesi ha più volte aggiornato sul suo stato di salute, sempre con l’obiettivo di essere di conforto a chi come lui sta affrontando una situazione simile. «Sarò la voce dei tanti guerrieri che affrontano la sofferenza portando in fondo al cuore un forte attaccamento alla vita», ha dichiarato Allevi quando ha annunciato l’invito ricevuto da Amadeus.

